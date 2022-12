Sardegna: Confartigianato, consegnata ad Arcivescovo Cagliari statuina imprenditrice del verde (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inserire questa “nuova” figura, una florovivaista simbolo delle imprese impegnate nella cura e manutenzione del nostro patrimonio verde e della biodiversità, è un’idea inedita per parlare di un’agricoltura plurale e differenziata, che produce cibo e insieme, beni immateriali indispensabili per la qualità della vita. Un appuntamento che si ripete negli anni e che sta diventando ormai un simbolo – afferma Giorgio Demurtas, Presidente di Coldiretti Cagliari - quest’anno la statuina raffigura per noi la nuova agricoltura sostenibile e multifunzionale rappresentata giustamente da una donna punto di forza dell’agricoltura tradizionale e che sta sapendo interpretare in modo innovativo insieme ai giovani la legge di Orientamento a noi molto cara. Obiettivo dell’iniziativa, promossa da Fondazione Symbola, Confartigianato e Coldiretti, nell’ambito del Manifesto di Assisi, è quello di aggiungere ogni anno al presepe figure che ci parlino del presente ma anche del futuro. (Rsc)