Difesa: ministro Crosetto partecipa a convegno “Una legge italiana per lo Spazio”

24 luglio 2021

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è intervenuto questa mattina al convegno "Una Legge italiana per lo Spazio" organizzato, in occasione della seconda Giornata nazionale dello Spazio, alla Camera dei deputati. Lo riferisce una nota del ministero della Difesa. La conferenza, promossa da Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine, dall’Università Sapienza di Roma e Sda Bocconi School of Management, è stato un momento di confronto sul protagonismo dell'Italia nella dimensione spazio. L'Italia è stato il primo Paese europeo, nonché il terzo al mondo, ad aver varcato l'atmosfera, raggiungendo lo spazio. È stato, inoltre, il primo Paese europeo a firmare, con la Nasa, l'accordo per il progetto Artemis finalizzato a riportare la presenza umana sulla Luna, ed è membro di spicco dell'Agenzia spaziale europea. La Difesa italiana è da sempre protagonista dell'esplorazione spaziale, partendo dal progetto ideato dal generale del corpo del genio Aeronautico, Luigi Broglio, che, il 15 dicembre 1964, portò al lancio il satellite San Marco-1. Oggi, con programmi nazionali, cooperazioni bilaterali e partecipazione a progetti industriali e di ricerca, la Difesa italiana è saldamente inserita nel Sistema Paese. Temi sui quali si sono confrontati numerosi ospiti e autorevoli relatori. Tra gli altri, il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, il ministro delle Imprese e del Made in Italy e Autorità per il coordinamento, delle politiche spaziali e aerospaziali, Adolfo Urso. Durante il convegno sono intervenuti il presidente della Fondazione Leonardo-Cdm, Luciano Violante, il presidente di Leonardo, Luciano Carta, e l’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo. Nel corso dell'incontro, anche la tavola rotonda sul tema "New Space, economia, industria, sistema regolatorio".(Res)