Legge Bilancio: Scarpa (Pd) su sciopero, Salvini impari ad ascoltare lavoratori anziché insultarli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Lo sciopero è un diritto sancito dalla nostra costituzione. Trovo inaudito che un ministro della Repubblica si permetta di attaccare chi, legittimamente, scende in piazza in critica alla manovra di bilancio. Non sta a Matteo Salvini decidere quali scioperi sono "ideologici e immotivati" e quali no: sta a chi lavora e a chi sciopera". Lo dichiara la deputata del Pd, Rachele Scarpa. "Il sindacato - aggiunge - non si insulta, si rispetta. I lavoratori non si criticano, si ascoltano. Io oggi sono scesa in piazza insieme a Cgil e Uil perché credo che questa manovra creerà grandi ingiustizie, quando invece abbiamo bisogno di affrontare l'emergenza salariale e la precarietà, di non mancare l'obiettivo della transizione ecologica, di rimettere al centro della spesa pubblica sanità, scuola e trasporto pubblico, di un fisco più equo e giusto, di politiche per i giovani e per sanare i divari territoriali che lacerano il nostro paese", conclude. (Rin)