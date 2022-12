Slovacchia: presidente, elezioni anticipate dovrebbero tenersi nella prima metà del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente slovacca, Zuzana Caputova, considera necessario tenere elezioni anticipate nella prima metà del 2023. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Tasr”. “Dalle reazioni dei leader politici dopo la decisione di ieri”, ossia la sfiducia al governo, “è chiaro che non c’è la volontà politica per formare un nuovo governo con il sostegno e la legittimità parlamentare”, ha dichiarato Caputova. La presidente ha incaricato il governo del premier Eduard Heger di continuare a svolgere la sua attività per il disbrigo degli affari correnti e ha sottolineato la necessità di approvare la legge di bilancio del 2023. Ieri, 78 deputati del Consiglio nazionale (su 102 presenti) hanno votato la sfiducia all’esecutivo, dopodiché Heger e il presidente del Parlamento, Boris Kollar, hanno avuto un incontro con il capo dello Stato. Kollar ha annunciato che le forze parlamentari dovranno trovare un accordo su elezioni anticipate, che a suo avviso dovrebbero tenersi al più tardi a giugno. (Vap)