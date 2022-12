Cina: Covid, due veterani della stampa nazionale morti a Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due veterani della stampa statale cinese sono morti a causa del Covid-19 negli ultimi giorni a Pechino, allungando la lista di decessi accertati dopo l'allentamento delle drastiche misure anti-epidemiche. Lo riporta la piattaforma di giornalismo investigativo con sede nella capitale cinese "Caixin Global". Il 74enne Yang Lianghua, ex reporter del "Quotidiano del popolo", è morto ieri, a una settimana di distanza dal 77enne Zhou Zhichun, ex giornalista del "China Youth Daily". La Commissione sanitaria nazionale non ha segnalato ufficialmente nessun decesso da Covid-19 dallo smantellamento delle restrizioni il 7 dicembre scorso: le ultime morti a figurare nel bollettino epidemico risalgono al 3 dicembre, e sono state segnalate nelle province del Sichuan e dello Shandong. Le notizie sulla scomparsa dei due giornalisti arrivano mentre il governo ragiona su piani per proteggere le comunità rurali, che saranno verosimilmente più esposte al contagio durante i viaggi che verranno effettuati in occasione del Capodanno lunare del 22 gennaio. (segue) (Cip)