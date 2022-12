Cina: Covid, due veterani della stampa nazionale morti a Pechino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In previsione di questo scenario, la Commissione sanitaria nazionale ha raccomandando ai viaggiatori di ridurre al minimo i contatti con i parenti più anziani, ha incrementato le vaccinazioni e aumentato le scorte di medicinali e test diagnostici nelle aree situate alla periferia delle grandi metropoli. Benché sia l'Australia che gli Stati Uniti si siano offerti di assistere la Cina nella gestione dei contagi, che aumentano esponenzialmente giorno dopo giorno, il ministero degli Esteri ha fatto sapere che i "vantaggi istituzionali" del Paese gli consentiranno di "superare senza difficoltà" la nuova ondata epidemica. Nel frattempo, la popolazione ha accolto con un misto di preoccupazione e rassegnazione l'allentamento della draconiana strategia "zero Covid", prendendo d'assalto farmacie e piattaforme online per acquistare antipiretici e farmaci antinfluenzali. "Lo contrarremo tutti", ha dichiarato un residente di Pechino in forma anonima, notando come il virus abbia preso a correre senza sosta tra una popolazione a cui le misure di contenimento sin qui attuate hanno impedito di acquisire l'immunità di gregge. (segue) (Cip)