Cina: Covid, due veterani della stampa nazionale morti a Pechino (3)

- Il basso tasso di vaccinazione tra la popolazione anziana e l'elevato incremento dei contagi, "impossibili" da tracciare per ammissione della Commissione sanitaria nazionale, sono destinati ad avere ripercussioni anche sulla crescita economica, già compromessa dalla crisi del settore immobiliare. La banca d'investimento statunitense JPMorgan ha tagliato oggi le previsioni di crescita della Cina al 2,8 per cento, un dato che potrebbe inserirsi tra le peggiori performance degli ultimi 50 anni. La Cina si sta preparando ad affrontare "un transitorio periodo di sofferenza", affermano gli analisti della banca, che datano il picco delle infezioni a dopo il Capodanno lunare e la ripresa dell'economia a metà del 2023. Lo stesso Partito comunista cinese sembra avere rinunciato a fare piani sulla strategia economica da adottare il prossimo anno, rinviando un'apposita conferenza originariamente in programma questa settimana. Durante l'evento, riferiscono fonti anonime all'emittente statunitense "Bloomberg", il presidente Xi Jinping avrebbe dovuto illustrare l'indirizzo economico del Paese nel 2023, inclusi nuovi piani di stimolo per far fronte agli effetti della pandemia. Secondo le fonti citate dall'emittente statunitense, non è stata stabilita una possibile data alternativa per la conferenza, che si protrae solitamente per tre giorni e cui prendono parte i membri del Politburo e i vertici delle agenzie governative e delle amministrazioni provinciali. (Cip)