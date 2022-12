Milano: da domani apre al pubblico mostra "Zerocalcare. Dopo il botto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani, sabato 17 dicembre, apre al pubblico negli spazi espositivi di Fabbrica del Vapore la grande personale di Zerocalcare, al secolo Michele Rech e grande talento del fumetto italiano che, con oltre 500 tavole originali, video, bozzetti, illustrazioni e un'opera site specific, racconta di noi, della politica e di storie di resistenza collettiva. La mostra "Zerocalcare. Dopo il botto", allestita negli spazi espositivi di Fabbrica del Vapore fino al 23 aprile 2023, è promossa dal Comune di Milano-Cultura ed è ideata da Silvia Barbagallo, curata da Giulia Ferracci, prodotta da Arthemisia e organizzata da Minimondi Eventi e Arthemisia in collaborazione con Piuma. "Il talento critico e artistico di Zerocalcare si esprime con il linguaggio immediato e diretto del fumetto e del cartone animato, che sono una vera e propria arte in grado di rappresentare un affresco estremamente efficace della società contemporanea – afferma l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi –. Zerocalcare ha infatti dato vita a un eroe quotidiano, vittima delle relazioni sempre più difficili che legano il singolo alle dinamiche collettive della società. Un eroe nel quale si riconoscono giovani e meno giovani, e in particolare tutti coloro che, di fronte a una realtà a volte drammatica, a volte difficile, a volte solamente assurda, attivano la loro capacità di resistenza umana e civile grazie all'intelligenza e all'ironia. Questa mostra è per loro". La frammentazione sociale all'indomani della pandemia; l'accrescimento delle paure all'epoca di una crisi globale e di un conflitto nel cuore dell'Europa; il forzato isolamento e la solitudine che hanno inevitabilmente generato disgregazione e causato la perdita di contatto con la realtà; la politica e le resistenze. Questi sono solo alcuni dei temi che Zerocalcare porterà in mostra dopo il grande successo riscosso con l'omonima serie Tv. (segue) (Com)