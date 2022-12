Milano: da domani apre al pubblico mostra "Zerocalcare. Dopo il botto" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il meteorite non sta cadendo. È caduto – dichiara Zerocalcare –. Il covid ci ha dato la possibilità di ripensare la società, di tirare fuori uno spirito diverso, più attento agli altri e alla collettività, ma non è accaduto. La mostra riflette anche su questo, guardando i lavori che sono stati realizzati a servizio delle lotte e delle vertenze collettive degli ultimi vent'anni fino ad oggi, si può scorgere un pezzo - parziale ma significativo - di quelle tensioni che attraversano le strade di questo paese". "Dopo quattro anni, vari nuovi libri, una serie televisiva di successo torna a Milano una nuova grande mostra di Zerocalcare – spiega Silvia Barbagallo – che come sempre ci porta ad alzare lo sguardo e a riconoscere tutta quella rete di rivolta, di speranza che non si spegne e che vale la pena di riconoscere e tenere viva". Sin da subito l'allestimento di mostra proietta il visitatore all'interno di una città immaginaria post-apocalittica dove, al centro della scena, è posta una strada circondata da palazzi disegnati dall'autore. Le facciate degli edifici colpiti da un cataclisma planetario portano inevitabilmente a una riflessione su quanto le nostre vite private e il nostro contributo alla dimensione collettiva siano cambiate a seguito della pandemia: dietro le porte chiuse delle case s'intravedono gli occhi di chi cerca fughe di sopravvivenza e tentacoli di animali mostruosi tentano il largo. A partire da questo scenario, dove sono esposte anche tavole realizzate dall'autore durante i mesi del lockdown, si snodano le sezioni di mostra che seguono i temi più cari a Zerocalcare: dalle forme di resistenza incarnate dal popolo curdo ai lavoratori che protestano per condizioni di vita più dignitose; dal ruolo delle donne alle molte altre battaglie condotte da gente comune come espressione di quotidiana resistenza. (segue) (Com)