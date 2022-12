Milano: da domani apre al pubblico mostra "Zerocalcare. Dopo il botto" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questi uomini e gli storici protagonisti "zerocalcareschi" - dal Cinghiale, al Secco, a Lady Cocca – sono gli abitanti di questa città apparentemente disastrata ma che, invece, mantiene fuochi di vitale resistenza, emblematicamente rappresentata da una fiammella sorretta da alcuni di loro che, come un'apparizione, si stagliano lungo il percorso. L'esposizione si sviluppa poi nelle due aree retrostanti gli edifici, pensate come due differenti 'mondi', quello interno e quello esterno all'autore. Se, infatti, da una parte trovano spazio i contenuti riferiti alle relazioni e alle ingiustizie sociali - "Strati" ("L'Essenziale" n. 15, 2022), "La memoria è un ingranaggio collettivo" ("La nostra storia alla sbarra", 2004) e tavole come "La Rabbia" (2016) tratte dal mondo punk da cui proviene l'autore e che corrisponde alla sua tribù d'appartenenza -, dall'altra si accede al mondo biografico, alla vita interiore di Zerocalcare, a quella di tutti i giorni dove le angosce e le paure dell'artista raccontano in realtà la vita di tanti di noi, con il filo dell'ironia a legare tutta la sua produzione. Chiudono il percorso i "Santi protettori", ritratti su tela e foglie d'oro provenienti dall'immaginario mitico dell'autore, che rappresentano i tipici personaggi del suo repertorio, alcuni famosi, altri meno noti: dal T-rex a Lady Cocca del Robin Hood, dal mitico cantante dei Nirvana, Kurt Cobain, all'anarchico italiano, Gaetano Bresci, fino alla coraggiosa difensora dei diritti umani Nasrin e al 'Secco', storico amico di Rech. Icone della nostra contemporaneità, i 'santi' ci raccontano, in maniera scanzonata, che gli eroi di oggi non sono solo quelli che sacrificano la propria vita con gesta memorabili ma - anche e soprattutto - quelli che combattono quotidianamente per avere un posto nel mondo. Il catalogo della mostra è edito da Bao Publishing, in continuità con la pubblicazione di tutti i libri Zerocalcare in Italia. (Com)