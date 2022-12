Cina-Usa: Pechino contesta "con fermezza" iscrizione sue aziende in lista nera del commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina attuerà tutte le misure necessarie a tutelare "i legittimi diritti e interessi delle sue imprese" e "contesta con la massima fermezza" l'aggiunta di 36 sue entità alla lista nera del commercio statunitense. Lo ha fatto sapere oggi il ministero del Commercio di Pechino, dopo che ieri l'amministrazione del presidente Joe Biden ha ufficializzato il provvedimento. La "frequente" inclusione delle aziende cinesi nella lista distrugge la regolare cooperazione economica e commerciale, viola le leggi del mercato e la tenuta delle catene industriali e d'approvvigionamento globali, fanno sapere da Pechino, secondo cui il controllo delle esportazioni deve essere esercitato in modo "equo e non discriminatorio". I bandi sulle spedizioni non dovrebbero colpire l'uso delle "conquiste tecnologiche" a beneficio del progresso, e gli Stati Uniti dovrebbero aderire alle norme del sistema multilaterale incentrato sull'Organizzazione mondiale del commercio (Omc), conclude il dicastero. (segue) (Cip)