Sanità: Marcelli (M5s), onorato per "Cancer Policy Award", grazie ad associazioni e volontari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Movimento 5 stelle in Regione Lazio, Loreto Marcelli, ha ricevuto il premio Cancer policy Award 2022 un premio nazionale assegnato dal gruppo di associazioni pazienti "La Salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere" a riconoscimento dell'impegno nella difesa di diritti delle persone che lottano contro il cancro. Lo comunica Marcelli in una nota. "Sono davvero onorato ed emozionato di aver ricevuto il Cancer policy Award 2022. Voglio ringraziare le associazioni e i volontari, perché sono loro il motore che ci spinge a fare di più per sostenere i malati oncologici, e a loro voglio dedicare questo riconoscimento - spiega -. In questi anni in consiglio regionale abbiamo ottenuto risultati importanti per sostenere chi lotta contro questo male, a cominciare dall'approvazione della legge sui servizi psico-oncologici, che rappresenta un aspetto fondamentale della cura morale dei pazienti oncologici, oltre che un sostegno forte per i pazienti, i caregiver, i familiari e i medici stessi". (segue) (Com)