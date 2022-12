Sanità: Marcelli (M5s), onorato per "Cancer Policy Award", grazie ad associazioni e volontari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo lavorato - prosegue - anche per promuovere sempre di più la sensibilizzazione e la prevenzione dei tumori con screening gratuiti, o la dotazione, nelle oncologie del Lazio, dei caschi refrigeranti per limitare la perdita dei capelli durante il trattamento di chemioterapia, o ancora la richiesta di sburocratizzazione per l'ottenimento dell'invalidità civile per i malati oncologici. I premi - conclude - servono a ricordarci che il nostro impegno non si deve fermare qui. Per me questo riconoscimento è uno stimolo a proseguire su questa strada, affinché la sanità abbia la giusta priorità nell'agenda politica e sia sempre più efficiente e vicina ai cittadini". (Com)