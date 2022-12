Legge bilancio: Landini (Cgil), non affronta problemi del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La manovra non affronta i problemi del Paese". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine della manifestazione a Roma per lo sciopero generale regionale. "La gente - ha aggiunto - non arriva alla fine del mese, i salari sono tra i più bassi d'Europa, i livelli di precarietà sono altissimi, i giovani sono costretti ad andarsene dal Paese, c'è un'evasione fiscale che è la più alta d'Europa. Questa manovra - ha aggiunto Landini - non affronta questi problemi. Noi stiamo chiedendo di ridurre la tassazione sul lavoro dipendente, di cancellare i voucher e non di ripristinarli, stiamo chiedendo di fare investimenti su sanità, sulla scuola e sulla pubblica amministrazione per creare lavoro", ha concluso Landini. (Rer)