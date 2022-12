Speciale energia: Imprese, Enel e Ospti firmano protocollo per utilizzi sostenibili dell'energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel e OsPTI, Osservatorio per le Policy Transdisciplinari Internazionali, hanno siglato un protocollo d’intesa che ha l’obiettivo di tradurre i principi della dottrina sociale della chiesa e della laudato sì in politiche attive in grado di generare valore sociale, economico e ambientale, con strumenti come elettrificazione e comunità energetiche. La centralità della persona, l’inclusione sociale, la cooperazione e la valorizzazione del territorio sono i pilastri per la creazione di progetti pilota di elettrificazione innovativi e sostenibili, che coniugano l’efficienza energetica con la valorizzazione dell’individuo ed il suo rapporto con l’ambiente. A firmare l’intesa il direttore Enel Italia Nicola Lanzetta, il direttore People and Organization di Enel Guido Stratta e la Presidente di OsPTI Cinzia Rossi. “Oggi più che mai - dichiara Nicola Lanzetta, Direttore Enel Italia - è chiaro che la scelta di soluzioni sostenibili per la produzione e il consumo di energia non riguarda solo il bene dell’ambiente, ma anche quello delle persone e dell’economia. Questo protocollo propone di dare un’attuazione concreta all’utilizzo delle innovazioni tecnologiche di cui disponiamo come strumenti di inclusione sociale”. “Questo accordo – commenta Guido Stratta, Direttore People and Organization di Enel - è coerente con la visione di Enel che ormai da anni ha scelto di mettere le persone e le loro necessità al centro della sua azione e della sua strategia. La transizione energetica deve essere “giusta”, e perché questo avvenga deve garantire inclusione e generare valore condiviso”. (Com)