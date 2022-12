Speciale energia: TotalEnergies e Saudi Aramco investono 11 miliardi di dollari in sito petrolchimico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese TotalEnegies e quello saudita Saudi Aramco hanno annunciato un investimento congiunto da 11 miliardi di dollari per la realizzazione di un sito di petrolchimica in Arabia Saudita. È quanto si legge in un comunicato. La struttura sorgerà a Jubail, sulla costa orientale del Paese, e verrà integrata a quella già esistente. "Questo progetto rappresenta da solo un investimento di circa 11 miliardi di dollari, di cui 4 miliardi di dollari finanziati su fondi propri da parte di Aramco (62,5 per cento) e TotalEnergies (37,5 per cento). I lavori per la realizzazione del sito inizieranno nel primo trimestre del 2023, mentre il lancio delle operazioni commerciali dovrebbe avvenire nel 2027. (Frp)