Speciale energia: Algeria, ministero Energia, raggiunta cifra record in esportazioni di gas naturale nel 2022

- L’Algeria ha raggiunto una cifra record nelle esportazioni di gas naturale nell’anno in corso, raggiungendo i 56 miliardi di metri cubi. Lo ha riferito il direttore generale per le prospettive presso il ministero dell’Energia e delle Miniere, Miloud Mdjelad, in dichiarazioni rilasciate all’emittente radiofonica nazionale, aggiungendo che la quota potrebbe aumentare ulteriormente. A detta di Mdjelad, l’obiettivo della politica energetica adottata dal Paese nordafricano è soddisfare la domanda interna, che ha registrato un aumento del 3-4 per cento nell’ultimo decennio. "La sfida del settore energetico in Algeria è razionalizzare i consumi interni di energia, soprattutto ora che sono in aumento", ha poi affermato Msjelad, sottolineando che "il 50 per cento del gas naturale prodotto è destinato alla produzione di elettricità". Nel frattempo, Algeri ha rispettato gli impegni presi nei confronti di tutti i suoi clienti, fornendo gas naturale in base ai contratti a lungo e medio termine firmati, mentre è stato registrato un aumento del fatturato, conseguenza dell’aumento dei prezzi e della crescita della domanda di gas naturale a seguito dello scoppio della crisi ucraina. A tal proposito, il funzionario algerino ha fatto sapere che la compagnia nazionale per gli idrocarburi Sonatrach, nel corso del 2022, ha concluso contratti di partenariato con attori stranieri per sviluppare idrocarburi e “ciò consentirà all’Algeria di aumentare la propria produzione di gas e petrolio tra il 2023 e il 2028”. (Ala)