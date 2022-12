Speciale energia: Ue, fonti, Meloni sottolinea necessità tetto al prezzo del gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto si apprende, nel corso dei suoi interventi al vertice Ue in corso a Bruxelles, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta sul tema dell'energia, sottolineando la necessità di trovare una soluzione riguardo al meccanismo di riduzione del prezzo del gas. Meloni ha evidenziato come il tempo perso nel trovare un'intesa sul meccanismo di riduzione del prezzo sia in realtà in contraddizione rispetto alla discussione sulla competitività dell'industria europea nei confronti degli altri concorrenti globali. Meloni ha infine evidenziato la necessità di rispondere tempestivamente ai bisogni crescenti di famiglie e imprese. (Beb)