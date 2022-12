Speciale energia: Francia, Insee, quarto trimestre Pil a -0,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quarto trimestre del 2022 il Pil francese dovrebbe registrare una contrazione dello 0,2 per cento. È quanto emerge dalle previsioni dell'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee). Il consumo delle famiglie dovrebbe rallentare "nettamente" secondo l'Insee, che parla di un "forte calo" nei consumi di energia. L'istituto prevede per il 2022 una crescita del 2,5 per cento, contro il 2,7 per cento annunciato dal governo. (Frp)