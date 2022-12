Speciale energia: Pnrr, Mase, 115 milioni per i “Porti Verdi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aggiudicati trentuno progetti da 115 milioni di euro per realizzare interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti. Lo riferisce una nota del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Le opere, che saranno finanziate con un primo stanziamento dell'Investimento "Porti Verdi" del Pnrr, riguardano otto Autorità portuali e puntano alla riduzione del 20 per cento delle emissioni annue di CO2 nelle aree interessate. "Il raggiungimento di questo traguardo – afferma il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto – è il segnale che il dicastero ha continuato a lavorare a pieno ritmo per raggiungere entro la fine dell'anno tutti gli obiettivi del Pnrr. I 115 milioni rappresentano - aggiunge il ministro - solo una prima tranche di un finanziamento complessivo da 270 milioni di euro. La misura è esemplificativa anche di come il Piano abbracci tutti i settori strategici del sistema economico e tra questi anche i porti, uno dei settori su cui intervenire con maggiore incisività per ridurre le emissioni climalteranti". (Rin)