Speciale energia: Ue, leader europei invitano a procedere con introduzione tetto al prezzo del gas

- I leader europei, riuniti al vertice dell'Unione europea in corso a Bruxelles, hanno adottato le conclusioni in merito alla parte di discussione relativa all'energia, chiedendo al Consiglio Energia di lunedì 19 dicembre di procedere con l'introduzione del tetto al prezzo del gas. Come si legge nelle conclusioni appena approvate, "il Consiglio europeo accoglie con favore i progressi compiuti e invita il Consiglio Energia a ultimare i lavori, il 19 dicembre", in merito alle proposte di regolamento relative al "coordinamento sugli acquisti congiunti di gas, in particolare attraverso la piattaforma energetica dell'Ue", ad un regolamento del Consiglio "che stabilisce un quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili" e un regolamento che "istituisce un meccanismo di correzione del mercato per proteggere i cittadini e l'economia da prezzi eccessivamente elevati". (Beb)