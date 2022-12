Repubblica Centrafricana: ricoverato dopo un attentato il direttore della Casa Russa a Bangui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore della Casa Russa a Bangui, capitale della Repubblica Centrafricana, ha subito un tentativo di omicidio. Lo ha riferito su Telegram Yevgeny Primakov, a capo dell’Agenzia federale per gli affari della Comunità degli Stati indipendenti (Csi). Il direttore, Dmitrij Sytij, ha ricevuto un pacco bomba che è esploso a casa sua, al di fuori dell’ambasciata russa. Sytij è stato conseguentemente ricoverato e "i medici stanno combattendo per la sua vita". Come ha comunicato il capo della polizia della Repubblica Centrafricana Bienvenu Zokue, intervistato dall'agenzia di stampa russa "Ria Novosti", l'incidente può essere considerato un attacco terroristico, perché Sytij ha già ricevuto molte minacce e si è già rivolto numerose volte alle autorità. Secondo quanto affermato dal fondatore della compagnia di mercenari russi Wagner, Evgenij Prigozhin, Sytij avrebbe ricevuto una nota con l’appello "ai russi a lasciare l'Africa". In un messaggio sui social network, Prigozhin ha sostenuto che l'11 novembre scorso Sytij ha ricevuto una lettera con una foto di suo figlio, che vive in Francia, e una nota che diceva che riceverà “la testa di suo figlio” se "i russi non si ritireranno dal continente africano e apriranno le porte ai francesi". Prigozhin ha informato di aver già fatto appello al ministero degli Esteri russo per avviare una procedura e “dichiarare la Francia uno Stato sponsor del terrorismo, nonché per condurre un'indagine approfondita sui metodi terroristici della Francia e dei suoi alleati occidentali, a partire dagli Stati Uniti". (Rum)