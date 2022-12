Africa-Usa: il presidente egiziano chiede iniziativa internazionale per alleggerire peso debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha chiesto l’avvio di un’iniziativa internazionale volta a istituire meccanismi per alleggerire il peso dei debiti attraverso la remissione, lo scambio con investimenti o il facile rimborso. Al Sisi ha presentato la sua proposta durante la sessione sul miglioramento della sicurezza alimentare e sul rafforzamento dei sistemi alimentari al vertice dei leader Stati Uniti-Africa a Washington. Durante il suo intervento, il presidente egiziano ha invitato le istituzioni finanziarie internazionali a facilitare le condizioni di prestito per adattarsi alla natura delle economie africane. Secondo Al Sisi, "esiste uno stretto legame tra sicurezza alimentare e sicurezza idrica", chiedendo "la formulazione di quadri giuridici per impostare il percorso della cooperazione tra Paesi che condividono le risorse idriche". (segue) (Cae)