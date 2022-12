Africa-Usa: il presidente egiziano chiede iniziativa internazionale per alleggerire peso debito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano ha inoltre sottolineato l’aumento del numero di persone nel mondo che soffrono per l’insicurezza alimentare che ha raggiunto gli 800 milioni nel 2022, con un aumento di 150 milioni dal 2019, un terzo dei quali in Africa. Al Sisi ha anche chiesto di intensificare gli investimenti agricoli in Africa per sviluppare le capacità produttive e di stoccaggio dei suoi Paesi tramite il trasferimento di moderne tecnologie a condizioni agevolate. Il presidente egiziano ha evidenziato l'assistenza per il continente, mantenendo l'apertura del movimento commerciale globale, la disponibilità dell'accordo di libero scambio africano e il sostegno dei Paesi più sviluppati ai Paesi africani attraverso investimenti in infrastrutture e progetti agricoli. (Cae)