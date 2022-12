© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo la risoluzione in Aula, dopo il question time a Giorgetti, ora abbiamo depositato un progetto di legge per la ratifica del trattato del Mes. Ne chiederemo la calendarizzazione urgente. Adesso vediamo chi lavora per l'Italia e chi rema contro". Così Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera dei deputati.(Rin)