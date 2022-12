Sardegna: impiantistica sportiva, interventi a favore dei Comuni per 4 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Programmati gli interventi per l’impiantistica sportiva, con uno stanziamento di oltre 4 milioni di euro sull’annualità 2022, a favore degli Enti locali. Lo ha disposto l’assessore regionale dello sport, Andrea Biancareddu. “Gli interventi - sottolinea Biancareddu - tengono conto dell’avvenuta presentazione, da parte di un Ente Locale, di una proposta di intervento di riqualificazione con richiesta di finanziamento e per quanto possibile, prevede una dislocazione degli interventi nelle diverse aree geografiche della Sardegna, attribuendo il finanziamento ai Comuni. Sono pervenute, da parte di diverse Amministrazioni comunali, istanze finalizzate ad assicurare interventi di manutenzione straordinaria dell'impiantistica sportiva, di messa in sicurezza, di completamento e di realizzazione impianti". (segue) (Rsc)