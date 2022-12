Sardegna: impiantistica sportiva, interventi a favore dei Comuni per 4 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli interventi riguardano il Comune di La Maddalena, con interventi di riqualificazione della Cittadella Sportiva in loc. Delfino, il Comune di Luras, con interventi di manutenzione degli impianti sportivi comunali (bocciodromo, campo calcetto e campo di calcio), Comune di Monti, con intervento di riqualificazione struttura sportiva Su Canale, Comune di Oristano, con interventi di adeguamento alle norme e di completamento dell'impianto sportivo di atletica leggera "Sacro cuore" ed acquisto attrezzature per l'utilizzo della struttura, Comune di Perdaxius, con ristrutturazione dell'impianto di via Risorgimento, Comune di Quartu S. Elena, con il completamento del compendio sportivo di Is Arenas, Comune di Ploaghe, per il completamento ed efficientamento energetico degli impianti sportivi dell’impianto per l'atletica leggera, Comune di Sorso, per i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza campo sportivo “Madau" e il Comune di Tempio Pausania, per gli interventi di manutenzione straordinaria dello Stadio Bernardo Demuro. (Rsc)