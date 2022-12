Spagna: Unione generale lavoratori chiede aumento salario minimo a 1.100 euro al mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione generale dei lavoratori (Ugt) spagnola ha chiesto nuovamente un aumento del salario minimo interprofessionale (Smi) a 1.100 euro a partire dal 2023 per contrastare la svalutazione dei stipendi e rivalutare il costo del lavoro in linea con l'inflazione. La richiesta del sindacato giunge in seguito alla pubblicazione dell'indagine trimestrale sul costo del lavoro dell'Istituto nazionale di statistica (Ine), riferita al terzo trimestre del 2022, che mostra un aumento solo del 4,1 per cento a fronte di un'inflazione media vicina al 10 per cento. In un comunicato, l'Ugt ha accusato le aziende di utilizzare l'aumento dei prezzi dell'energia come "pretesto" per incrementare i propri margini di profitto a spese dei lavoratori e ha chiesto al governo di attuare misure per regolamentare e penalizzare le dinamiche speculative seguite da molte aziende. Il sindacato, inoltre, ha sottolineato la necessità di definire un nuovo accordo per l'occupazione e la contrattazione collettiva per dare "certezza a tutte le parti" e garantire la stabilità del potere d'acquisto dei lavoratori. (Spm)