Usa-Italia: Osdia elegge Massimo Cicatiello presidente del "Capitolo di Roma"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Massimo Cicatiello, da anni con incarichi di vertice nel Gruppo Editoriale AdnKronos e presidente della Sezione editoria, informazione e audiovisivo di Unindustria, è stato eletto all’unanimità dall’Order Sons and Daughters of Italy in America (Osdia) presidente del Capitolo di Roma, la prima unità territoriale costituita fuori dal territorio statunitense. Osdia, con sede a Washington D.C., è la più grande e la più antica organizzazione degli Stati Uniti di persone di discendenza italiana. Il Capitolo di Roma è la prima unità territoriale dell’Ordine dei Figli d’Italia in America costituita fuori dal territorio nord-americano, in oltre cento anni di storia di questa organizzazione ed è composto da professionisti ed imprenditori, provenienti da varie località italiane, con forti interessi culturali e sociali nei confronti degli Stati Uniti. “Credo fortemente nella conoscenza condivisa e cercherò di caratterizzare – ha dichiarato Cicatiello - questo mio mandato sull’informazione corretta e qualificata tra i Paesi. Cercheremo di raccontare l’Italia agli Usa e gli Usa a tutti coloro che qui in patria hanno interesse ad esplorare o rafforzare i proprio legali culturali od economici”, ha concluso.(Rin)