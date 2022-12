Lavoro: Landini (Cgil), dobbiamo unire il Paese, no arretramento su diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non siamo disponibili a subire un peggioramento delle condizioni di vita e un arretramento sui diritti del lavoro. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, nel corso della manifestazione in piazza della Madonna di Loreto, a Roma. In questo momento "abbiamo bisogno di unire questo Paese, perché una situazione così difficile non l'abbiamo mai vissuta. Prima eravamo abituati ad affrontare un problema alla volta, mente oggi - ha spiegato Landini - abbiamo il cambiamento climatico, che sta determinando un cambio dei sistemi di vita e di produzione, la pandemia, che ha richiesto investimenti importanti nel campo sanitario e sul territorio, abbiamo la guerra, che sta generando una ridefinizione degli equilibri geopolitici, un peggioramento delle condizioni in Europa, e il rischio di guerra nucleare. Se la situazione è difficile non esisto i fenomeni che da soli risolvono questa situazione. Bisogna scegliere se il mondo del lavoro e i suoi rappresentanti sono i soggetti su cui costruire il cambiamento. Bisogna metterli nelle condizioni di essere i soggetti che insieme a te discutono e indicano una strada. Se invece solo perché si ha la maggioranza si pensa che si può fare quello che si vuole, allora noi non siamo disponibili a subire un peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro e un arretramento sui diritti in questo Paese", ha concluso Landini. (Rer)