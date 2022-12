Difesa: Repubblica Ceca, concluso contratto per l’acquisto di altri 10 obici Caesar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa ceco ha concluso un contratto per l’acquisto di altri dieci obici Caesar per 1,77 miliardi di corone (circa 73 milioni di euro). Lo ha reso noto l’ufficio stampa del dicastero. In totale, le Forze armate ceche riceveranno 62 obici dalla compagnia francese Nexter Systems, per un costo totale di 10,3 miliardi di corone (424,5 milioni di euro). Praga dovrebbe ricevere gli armamenti entro la fine del 2026. (Vap)