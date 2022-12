Difesa: Rauti (Fd'I), destinazione di 2 per cento Pil non è essere guerrafondai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "Il governo Meloni ha riconfermato l'obiettivo del raggiungimento graduale del 2 per cento del Pil per la Difesa entro il 2028. Si tratta di un impegno già preso nel 2006 e nel 2014 e che poi qualcuno ha fatto finta di dimenticare. È evidente che questo impegno economico e graduale con obiettivo 2028 non significa essere guerrafondai, come qualcuno ha sostenuto con ipocrisia. È il contrario, noi siamo costruttori di pace come dimostra da sempre l'impegno dei nostri contingenti nelle missioni internazionali", ha detto la senatrice di Fratelli d'Italia e sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti, aprendo la seconda giornata del dibattito "10 anni di amore per l'Italia" di Fratelli d'Italia. (segue) (Rin)