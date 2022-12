Difesa: Rauti (Fd'I), destinazione di 2 per cento Pil non è essere guerrafondai (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutti vogliono la pace. La differenza è nel giudizio di come raggiungerla. C'è chi va in piazza chiedendo la pace e chi ostenta una forma di pacifismo peloso ed ipocrita. La pace si raggiunge sostenendo e aiutando il popolo ucraino a difendersi, a resistere e sopravvivere. Sono queste le premesse per arrivare a un negoziato di pace tra Russia e Ucraina che deve necessariamente vedere seduti al tavolo i due interlocutori in una posizione di equilibrio. E questa posizione di equilibrio si crea soltanto se l'Alleanza, l'Ue e l'Italia fanno capire all'aggressore russo che c'è compattezza e unicità di azione a sostegno dell'aggredito", ha aggiunto per poi concludere: "Noi riconfermiamo il nostro impegno nell'Alleanza e nell'Unione europea a cui chiediamo di essere più decisiva nel rilanciare la difesa comune e la volontà di essere determinante nel rispetto della sua vocazione geografica e geopolitica per garantire la sicurezza del continente europeo". (Rin)