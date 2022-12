Legge bilancio: Landini (Cgil), governo ci ha convocato a cose fatte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo governo "non ha discusso con Cgil, Cisl e Uil la legge di bilancio, ci ha convocato prima per sapere cosa pensavamo, noi abbiamo dato massima disponibilità e messo le proposte, dalla riforma fiscale alla riforma delle pensioni. Ci hanno riconvocato il 7 di dicembre. Peccato che la legge di bilancio l'avessero già discussa tra le forze di maggioranza. A noi ci hanno chiesto cosa e pensavamo avendola già presentata in Parlamento, e avendo già discusso in maggioranza quali emendamenti fare". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, nel corso della manifestazione in piazza della Madonna di Loreto, a Roma.(Rer)