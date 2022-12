Irlanda del Nord: Sunak, improbabile svolta imminente in colloqui su Protocollo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha dichiarato che sta lavorando "a tutto campo" per cercare di ripristinare l'esecutivo nell'Irlanda del Nord, ma ha avvertito che una svolta imminente è "improbabile". Lo riporta l'emittente televisiva "Sky News". Parlando a Belfast, dopo l'incontro con i leader dei cinque partiti politici dello Stormont durante la sua prima visita in Irlanda del Nord come primo ministro, Sunak ha affermato di essere "davvero impegnato a risolvere alcuni dei problemi con il Protocollo", ma non vuole "aumentare le aspettative dei cittadini su una svolta imminente". Sunak ha dichiarato che non commenterà i negoziati in corso, aggiungendo: "Ciò che è di fondamentale importanza per me è proteggere il posto dell'Irlanda del Nord nell'unione". (Rel)