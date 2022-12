© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’anno “si deve ancora chiudere”, ma si prevede “un fatturato in crescita 14 per cento”. Lo ha detto l’Ad del gruppo Fs, Luigi Ferraris. E' stato “un anno molto positivo. Grazie ai maggiori volumi - ha aggiunto - saremo in grado di chiudere in utile a livello di consolidato”. (Rin)