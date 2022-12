Imprese: Confcommercio Lombardia, da Regione importante aiuto su formazione ed efficienza energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un nuovo aiuto per il sistema economico lombardo che, insieme alle misure già deliberate per il rafforzamento patrimoniale sul fronte del credito, l'internazionalizzazione delle imprese e il rilancio dei Distretti del commercio, può contribuire ad agganciare la ripresa e consolidare lo sviluppo. Un'attenzione che dovrà proseguire anche per tutto il 2023. Il nuovo anno, soprattutto per le piccole imprese, si prospetta incerto e difficile". Così il vicepresidente vicario di Confcommercio Lombardia Carlo Massoletti commenta il pacchetto economico di Regione Lombardia presentato dall'assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi. Particolarmente apprezzabile l'ulteriore sforzo per l'efficientamento energetico delle imprese, supportato con 65 milioni di euro, per la realizzazione di interventi strutturali. Misura che si aggiunge alle risorse stanziate in precedenza sullo stesso capitolo. (segue) (Com)