Imprese: Confcommercio Lombardia, da Regione importante aiuto su formazione ed efficienza energetica (2)

- Una linea, quella di Regione Lombardia, che aggancia le esigenze del terziario di mercato: da un'indagine di Confcommercio Lombardia, risulta infatti che il 75 per cento delle imprese ritenga i contributi a fondo perduto una delle principali leve per investimenti in efficientamento energetico. La stessa indagine, inoltre, evidenzia come circa il 50 per cento delle imprese consideri importante la formazione sul tema. A proposito di competenze, con i 5 milioni stanziati nei prossimi sette anni per la formazione di personale, imprenditori e professionisti possono contribuire all'acquisizione di quegli strumenti fondamentali in un mercato che cambia a ritmi sempre più rapidi. "Accompagnamento ed equilibrio hanno caratterizzato l'azione dell'assessorato allo sviluppo economico negli ultimi due anni, durante i quali sono stati stanziati 1,3 miliardi di euro, di cui 315 milioni a fondo perduto. Accompagnamento e supporto alle imprese che hanno affrontato la pandemia prima, con le sue conseguenze economiche e sociali, e la crisi energetica ora. Equilibrio – conclude Massoletti - nel saper rivolgersi ad un sistema economico, quello lombardo, composito e complesso, fatto di grandi e piccole imprese, sia con azioni di supporto immediato che con l'ingaggio degli imprenditori chiamati ad una corresponsabilità". (Com)