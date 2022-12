Piemonte: scoperchiato dalla Polizia postale sistema di frodi legate al trading online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre arresti a Torino e perquisizioni e sequestri su tutto il territorio nazionale. La Polizia postale in collaborazione con il Tribunale di Torino ha scoperchiato un sistema di frodi legate al trading online. L'indagine ha portato ad individuare un'organizzazione criminale gerarchizzata che agiva tra l'Italia e l'Albania con l'intento di ripulire il denaro proveniente dalle truffe dei falsi investimenti ai danni di ignari utenti del web. Ai vertici della struttura un cittadino Albanese residente nel Torinese che, secondo i riscontri investigativi, forniva ai suoi complici precise disposizioni sugli importi ed i conti correnti dove far convergere ingenti somme di denaro per occultarne la provenienza illegale. (segue) (Rpi)