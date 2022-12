Aerospazio: Gusmeroli (Lega), importante occasione di crescita economica, Italia sia protagonista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenendo alla Camera durante il convegno "Una legge italiana per lo Spazio", organizzato da Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine in occasione della Giornata nazionale sullo Spazio, il deputato della Lega Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive, ricorda come l'Italia sia stato il terzo Paese al mondo (dopo Urss e Usa) a lanciare in orbita un proprio satellite nel 1964, e primo in Europa. "Servono visione e strategia - afferma Gusmeroli - e una legge capace di dare le coordinate e individuare il perimetro in cui impostare gli obiettivi di crescita e sviluppo che passano dallo Spazio: dal monitoraggio del suolo e dei cambiamenti climatici fino alla transizione digitale ed energetica. L'Italia e la sua industria eccellono e hanno un grande potenziale in questo campo - conclude Gusmeroli - è necessario che scuola, Università e imprese, la grande Industria ma anche le Pmi, facciano sistema, per accrescere il ruolo e il peso dell'Italia. Anche l'indagine conoscitiva sul made in Italy promossa dalla commissione Attività produttive si occuperà di Spazio. È un tema su cui ci concentreremo nei prossimi mesi". (Rin)