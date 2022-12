Moldova: accordo con Ue per liberalizzazione trasporto merci su strada prorogato fino al 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli autotrasportatori di merci dalla Moldova continueranno a poter circolare sul territorio dell'Unione europea senza permessi. L'accordo per la liberalizzazione del trasporto su strada di merci tra la Moldova e l'Ue è stato prorogato fino al 30 giugno 2024. Lo riferisce il portale di informazione "Agora.md". Il documento è stato firmato durante la riunione del Comitato misto per la liberalizzazione dei trasporti. L'accordo offre agli operatori del trasporto la libertà di movimento per le esportazioni moldave, utilizzando rotte alternative sul territorio dell'Ue. (Rob)