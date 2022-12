Niger-Germania: la ministra della Difesa Lambrecht a Niamey

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Difesa tedesca, Christine Lambrecht, è giunta a Niamey in Niger, proveniente da Bamako in Mali. Nella giornata di oggi Lambrecht incontrerà l'omologo nigerino, Alkassoum Indatou, e incontrerà il contingente tedesco. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'obiettivo della visita è esplorare le condizioni per un ulteriore impegno militare della Germania in Niger. Dal 2021, le Forze armate tedesche (Bundeswehr) svolgono nel Paese del Sahel la missione “Gazelle” per l'addestramento delle truppe speciali nigerine. In particolare, i nuotatori da combattimento, forze speciali della marina della Germania, si occupano della formazione del 41mo battaglione speciale d'intervento del Niger. Nella giornata di ieri 15 dicembre, il Comando per le operazioni della Bundeswehr ha comunicato che l'impegno dei nuotatori da combattimento nel Paese del Sahel terminerà alla fine dell'anno. La gestione del Centro di addestramento delle forze speciali del Niger, allestito dalla Germania a Tillia, passerà quindi ad “altri Paesi”. Intanto, la Bundeswehr sta pianificando la costruzione di un ospedale militare in territorio nigerino. (Geb)