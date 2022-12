Regno Unito: Nhs, scioperi ambulanze rappresentano "grave minaccia" per i pazienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scioperi degli addetti alle ambulanze previsti nel Regno Unito per la prossima settimana rappresentano un grave pericolo per i cittadini. Il direttore per il soccorso non urgente del servizio sanitario nazionale (Nhs), Jim Mackey, ha dichiarato: "Lo sciopero delle ambulanze, rispetto agli altri scioperi, ha un ordine di grandezza di rischio completamente diverso". Matthew Taylor, amministratore delegato della Nhs Confederation, che riunisce le organizzazioni che forniscono servizi all’Nhs, ha affermato che i dirigenti del servizio sanitario guardano alla prossima settimana con trepidazione. "Con l'escalation degli scioperi, aumenta il rischio di danni ai pazienti. L'impegno a proteggere la vita e l'incolumità fisica diventerà sempre più difficile da gestire", ha affermato. (Rel)