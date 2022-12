Nord Macedonia: allarme bomba all'aeroporto di Skopje, cancellati tutti i voli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i voli all'aeroporto di Skopje, capitale della Macedonia del Nord, sono stati cancellati a causa di una segnalazione di presenza di un ordigno esplosivo. Lo riferisce la stampa locale, secondo cui è in corso l'evacuazione di emergenza di dipendenti e passeggeri. Altre segnalazioni sulla presenza di bombe sarebbero arrivate in mattinata per un famoso hotel in centro, in cui doveva svolgersi una conferenza con la partecipazione del premier macedone Dimitar Kovacevski e di altri ministri, e per un grande centro commerciale sempre a Skopje. Dall'inizio della settimana nel Paese balcanico si sono registrate diverse segnalazioni, rivelatese poi false, sulla presenza di bombe in istituzioni, centri commerciali, scuole e mezzi pubblici della capitale e non. (Seb)