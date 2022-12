Romania: dibattito su prospettive e analisi politiche estere e di sicurezza all'ambasciata d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia a Bucarest ha organizzato l'evento "Italy – Romania Experts Dialogue: Sharing Perspectives and Analyses on Foreign and Security Policies", organizzato in cooperazione con l'istituto romeno "New Strategy Centre", con il patrocinio dei ministeri degli Esteri italiano e romeno e il coinvolgimento di centri studi italiani come l'Istituto affari internazionali (Iai), Limes – Rivista di Geopolitica, Oasis e il Nato Foundation College. Lo riferisce la stessa ambasciata con un comunicato. Obiettivo dell'iniziativa è stato riunire esperti romeni e italiani provenienti da diversi percorsi di studio e con diversi approcci alla politica internazionale, per dare vita a un dibattito su temi di centrale importanza per entrambi i Paesi. Il confronto, svolto secondo la regola di Chatham House, ha riguardato il futuro della Nato e l'attuazione del suo nuovo Concetto Strategico; la Politica europea di difesa e sicurezza comune, soprattutto alla luce della nuova Bussola Strategica; l'allargamento dell'Ue ai Balcani occidentali e all'Europa orientale e la lotta alle interferenze esterne in queste regioni; il Mediterraneo orientale e il Mar Nero, con riferimento anche al settore energetico e alle infrastrutture strategiche. (segue) (Rob)