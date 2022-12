Sport: domani ad Amalfi (Sa) la corsa in notturna "Rupert’s Trail"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani ad Amalfi (Salerno) alle ore 17.00, avrà luogo la tappa conclusiva "Rupert's Trail – Urban Night Race", una corsa in notturna del circuito Trail Campania, di 12 km con 800 mt D+. La partenza sarà da Piazza del Municipio con arrivo in Piazza Duomo. La gara di rilevanza nazionale, alla sua sesta edizione, è promossa dall'Asd Amalfi Coast Sport & More in collaborazione con il Comune di Amalfi e rientra nel circuito Trail Campania e It Run Aics. "Il Trail è una tradizione ormai consolidata, partita nel 2012 – ha sottolineato Francesco De Riso, nella doppia veste di assessore comunale e tra gli organizzatori dell'evento. "La cultura sportiva appartiene al territorio e sta diventando un veicolo per vigilare e prendersi cura del territorio. I runner lungo i sentieri sono sentinelle, sia per incendi che per il dissesto idrogeologico. Inoltre, attraverso lo sport desideriamo stimolare nei giovani i valori di questo mondo incredibile, fatto di sfida ma soprattutto di amicizia, solidarietà e cooperazione: sforzo, sacrificio, superare i propri limiti, coraggio, forza, sicurezza. Lo sport è una straordinaria metafora della vita ed è essenziale per un sano stile di vita. Correre, inoltre, in Costa d'Amalfi è uno spettacolo che non ha prezzo, che regala emozioni così intime, come quelle che solo un runner riesce a sperimentare. È un punto di vista e una prospettiva differente sul mondo e speriamo che tanti giovani ed appassionati ci raggiungano per l'Urban Night Race", ha concluso De Riso. (ren)