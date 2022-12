Mobilità: assessore Roma, approvata delibera per migliorare servizio soccorso stradale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta di Roma Capitale ha approvato una delibera che modifica la modalità di ingresso dei mezzi adibiti a soccorso stradale nella Ztl Centro Storico e nella Ztl Trastevere: non più permessi temporanei, ma titoli validi per l'intera annualità e associati a pacchetti di 50, 100 o 200 giornate di ingresso. Lo comunica in una nota l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè. "La modalità di presentazione delle richieste di autorizzazioni temporanee, essendo gli interventi di questo genere contingenti e non preventivabili - spiega Patanè - mal si conciliava con la necessità di presentare in tempi brevi la domanda autorizzativa. Con questa delibera accogliamo le richieste della categoria individuando uno strumento più flessibile e gestibile in autonomia da parte dei titolari delle autorizzazioni per il soccorso stradale. Tutto ciò a beneficio degli stessi operatori, che avranno vantaggi organizzativi ed economici, perché acquistando interi pacchetti di accessi abbattono i costi e migliorano il servizio, e dei cittadini, perché velocizziamo l'intervento dei mezzi di soccorso e la rimozione delle auto in panne sulle strade". (Com)