Legge Bilancio: Civica (Uil Roma), manifestazione per cambiare modello di sviluppo

21 luglio 2021

- La manifestazione organizzata da Cgil e Uil a Roma oggi "non è solo contro la Legge di Bilancio ma è per spiegare alla politica e ai governi che dobbiamo cambiare il modello di sviluppo". Lo ha detto il segretario della Uil di Roma e del Lazio, Alberto Civica, nel corso della manifestazione in piazza della Madonna di Loreto. "Perché con il Jobs Act - ha aggiunto Civica - si è creato solo lavoro precario e povero. Perché la riforma pensioni ha tolto agli anziani, e ai giovani non ha dato nulla. Perché c'è il tasso di occupazione più basso d'Europa e di disoccupazione femminile più alto d'Europa. Questo non è frutto del destino, ma è figlio di politiche sbagliate", ha concluso Civica. (Rer)