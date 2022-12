Sicurezza: Vergara (Onavisi), sistemi ad alta tecnologia per la tutela sociale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Catello Maresca (ex pm antimafia, oggi magistrato di Corte d'Appello e consigliere comunale di Napoli) "la criminalità si ferma attivando una vera strategia antimafia che nel nostro Paese manca da 40 anni e non parlo solo della questione legata agli strumenti investigativi e alle modalità processuali. Le organizzazioni malavitose hnno fatto passi in avanti anche dal punto di vista tecnologico e quando lo Stato si attiva per fronteggiarli loro sono pronti a trovare nuove soluzioni. La lotta ai clan si gioca anche sul piano tecnologico. Bisogna lavorare di più sul piano della prevenzione dei crimini trovando forme di tutela per il mercato economico e quindi anche sul fronte degli investimenti. Tutto questo - sottolinea Maresca - accade in maniera sporadica nel nostro paese e non strutturata. Parliamo anche di criminalità minuta, che probabilmente crea più fastidio anche nelle grandi città. Assomiglia sempre più alle mafie, come ad esempio le baby gang o i gruppi sempre più organizzati, anche di diverse etnie, che si appropriano di certi settori economici e di territorio provocando danni e disfunzioni al sistema legale. Gli strumenti tecnologici - conclude il magistrato napoletano - possono avere un ruolo importante per combattere questi fenomeni. Controllo del territorio, telecamere intelligenti che riescono a identificare situazioni e soggetti pericolosi. Tutto questo andrebbe implementato in tutte le città". (segue) (ren)