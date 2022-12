Sicurezza: Vergara (Onavisi), sistemi ad alta tecnologia per la tutela sociale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ruolo di una corretta comunicazione in tema di sicurezza è stato sottolineato da Domenico Falco, (Vice Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania: "Gli operatori della comunicazione hanno un ruolo importante perché una corretta informazione è la base per attuare politiche di prevenzione efficienti. I cittadini hanno perso parte della loro libertà a causa dell'escalation criminale. Non basta solo la repressione ma occorre prevenire i crimini e educare i giovanissimi alla cultura della legalità. Con il Corecom ho avuto la possibilità di attivare il progetto 'scuola senza bulli', in collaborazione con Agcom e Polizia Postale, promuovendo seminari su bullismo e cyberbullismo che hanno coinvolto migliaia di studenti campani, contribuendo a intensificare la rete sociale di protezione che li incoraggia a denunciare. Determinante è stata la formazione sul corretto utilizzo delle nuove tecnologie che rappresentano una grande risorsa per le nuove generazioni ma occorre educarli all'uso consapevole e ai rischi della rete informatica". (ren)